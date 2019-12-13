Дима Билан рассказал, почему его семья переехала из Набережных Челнов в Кабардино-Балкарию

Певец Дима Билан в интервью шоу на Youtube «А поговорить?» рассказал, почему семья переехала из Набережных Челнов в Кабардино-Балкарию. По его слова, это произошло из-за того, что отцу захотелось на природу.

«Жил-жил себе конструктор, имел бригаду в Набережных Челнах. В какой-то момент [он] просто решил уехать на природу, такой Федор Конюхов прям буквально», — сказал артист.

Напомним, что Билан родился в городе Усть-Джегута (Карачаево-Черкесская Республика). Через год после его рождения семья переехала в Набережные Челны, еще через 5 лет — в город Майский (Кабардино-Балкарская Республика).