Исследование КФУ выявило отсутствие чувства гордости за страну у молодых татарстанцев
У 15 процентов молодых татарстанцев не сформировано чувство гордости за свою страну, а 7,5 процента вообще не испытывают такого чувства — к такому заключению пришли специалисты КФУ, проводившие исследование социальных установок и ценностных ориентаций молодежи в Республике Татарстан.
Об этом тревожном сигнале сообщила сегодня на заседании Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этиологии КФУ Татьяна Титова.
Ранее «Реальное время» сообщало, что завтра в Татарстане стартует республиканский конкурс родительских комитетов.ОбществоОбразованиеИсторияКультураВласть Татарстан
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