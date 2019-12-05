Исследование КФУ выявило отсутствие чувства гордости за страну у молодых татарстанцев

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У 15 процентов молодых татарстанцев не сформировано чувство гордости за свою страну, а 7,5 процента вообще не испытывают такого чувства — к такому заключению пришли специалисты КФУ, проводившие исследование социальных установок и ценностных ориентаций молодежи в Республике Татарстан.

Об этом тревожном сигнале сообщила сегодня на заседании Совета при президенте Республики Татарстан по межнациональным и межконфессиональным отношениям профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этиологии КФУ Татьяна Титова.

Ранее «Реальное время» сообщало, что завтра в Татарстане стартует республиканский конкурс родительских комитетов.