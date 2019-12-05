До конца года в Татарстане откроются шесть модернизированных кинозалов

В Татарстане до конца года откроются шесть новых модернизированных кинозалов.

10 декабря откроются 4 кинозала в селе Осиново Зеленодольского района, а в последнюю неделю уходящего года — в городе Елабуге (26 декабря) и в селе Новошешминск (27 декабря).

Каждый кинозал будет оснащен современным кинопроекционным и звуковым оборудованием. Информация о количестве сеансов и проданных билетах будет фиксироваться в единой федеральной автоматизированной системе, к которой будут подключены модернизированные кинозалы.

В ближайшее время местным жителям станут доступны премьеры отечественных и зарубежных кинокартин, а дети увидят мультфильмы в цифровом формате.

В настоящее время в Татарстане при поддержке Фонда кино функционирует 22 цифровых кинозала, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.