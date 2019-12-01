Le Monde: Россия победила над алкоголизмом

Французская газета Le Monde сообщила о значительном снижении уровня потребления алкоголя в России. К такому заключению журналисты пришли, основываясь на статистике Всемирной организации здравоохранения.

Согласно данным ВОЗ, потребление алкоголя в России к 2016 году уменьшилось на 43%. В 2017 году средний россиянин выпивал около 11,1 литра чистого алкоголя в год, а француз — 11,7 литра. По мнению Le Monde, статистика опровергает широко распространенный стереотип о «русском пьянстве».

В сообщении Le Monde отмечается, что России удалось достичь впечатляющего результата благодаря введению ряда ограничительных мер — запрета на рекламу алкоголя и продажу спиртного в ночное время.



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