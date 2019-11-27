Компании из Кремниевой долины подешевели на $100 млрд

В 2019 году совокупная стоимость компаний из Кремниевой долины сократилась примерно на $100 млрд.

Самым резким оказалось падение стоимости WeWork. Сеть коворкингов менее чем за год подешевела в 8 раз, пишут «Ведомости». После публикации проспекта эмиссии вскрылись убытки, недостатки корпоративного управления и конфликт интересов ее сооснователя Адама Неймана.

Этот год оказался неудачным также для Uber и других любимцев венчурных инвесторов.