Программу реформирования системы школьного питания Казани представили в Риме

В Риме на Международном консультативном совещании Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН представили программу реформирования системы школьного питания Казани.

Организаторы обратили внимание на опыт Казани и отметили, что он представляет интерес для международного экспертного сообщества в области продовольственной политики, а также может быть полезным для других муниципалитетов по всему миру.

Программа реформирования системы школьного питания Казани будет учтена при подготовке сводного отчета Международного консультативного совещания FAO UN.

Программу в ходе круглого стола «Устойчивые стратегии усиления действий органов местного самоуправления в сфере продовольственной системы» представляли гендиректор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина и начальник отдела инвестиционной и инновационной деятельности Комитета экономического развития Руслан Галиахметов, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что казанский проект «Реформирование системы школьного питания» стал обладателем престижной международной премии Tehran Golden Adobe Global Award 2019. Проект победил в номинации «Развитие местного самоуправления, планирование и управление».

