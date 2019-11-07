Казанский проект реформирования системы школьного питания получил международную премию
Казанский проект «Реформирование системы школьного питания» стал обладателем престижной международной премии Tehran Golden Adobe Global Award 2019. Проект победил в номинации «Развитие местного самоуправления, планирование и управление».
Церемония награждения прошла 2 ноября в Тегеране. Всего в конкурсе участвовали 519 проектов из 28 стран мира. В этом году тема звучала как «Умные и устойчиво развивающиеся города». Комиссия оценивала проекты по семи важным критериям: стабильность, отказоустойчивость, инновационность, эффективность, тиражируемость, важность и глобальная значимость.
Среди финалистов и победителей в 2019 году оказались проекты из Амстердама (Нидерланды), Мехико (Мексика), Тегерана (Иран).
Ранее в Казани прошла открытая презентация результатов исследования «Казань. Модель идентичности».
Справка
Премия Tehran Golden Adobe Global Award была введена 2013 году при содействии Центра коммуникаций и международных отношений муниципалитета Тегерана в сотрудничестве с ООН-Хабитат и подразделением Метрополис международной организации «Объединенные города и местные власти». Конкурс проводится раз в два года.
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