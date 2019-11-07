Казанский проект реформирования системы школьного питания получил международную премию

Казанский проект «Реформирование системы школьного питания» стал обладателем престижной международной премии Tehran Golden Adobe Global Award 2019. Проект победил в номинации «Развитие местного самоуправления, планирование и управление».

Церемония награждения прошла 2 ноября в Тегеране. Всего в конкурсе участвовали 519 проектов из 28 стран мира. В этом году тема звучала как «Умные и устойчиво развивающиеся города». Комиссия оценивала проекты по семи важным критериям: стабильность, отказоустойчивость, инновационность, эффективность, тиражируемость, важность и глобальная значимость.

Среди финалистов и победителей в 2019 году оказались проекты из Амстердама (Нидерланды), Мехико (Мексика), Тегерана (Иран).

Ранее в Казани прошла открытая презентация результатов исследования «Казань. Модель идентичности».