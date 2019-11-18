Сегодня в Татарстане местами возможны слабые осадки и до +5 градусов

В понедельник, 18 ноября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Утром в отдельных районах туман

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем от 0°С до +5°С. В Казани днем ожидается от +1°С до +3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от 0°С до +2°С.

Ранее МЧС Татарстана предупредило о тумане и гололеде сегодня утром.