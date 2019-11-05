Директор МакSим прокомментировал обвинения в неадекватном поведении певицы на концерте в Казани

Директор певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова прокомментировала сообщения в соцсетях и СМИ о том, что артистка вела себя неадекватно на концерте в Казани, который прошел 2 ноября.

«Начнем с того, что ничего не произошло. Почему-то СМИ уцепились за аккаунт какой-то девочки, которая вообще не фанатка наша совсем, которой, видимо, что-то не понравилось, она какой-то негативный отзыв сделала, все уцепились именно за нее, и понеслось», — цитирует Сколову 5-tv.ru.

Певица МакSим родилась в Казани в 1983 году. Она окончила Казанский государственный технический университет им. Туполева по специальности «Связи с общественностью».

