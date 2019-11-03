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В Нижнекамске открылся музей «История политических репрессий»

22:19, 03.11.2019 2
В Нижнекамске открылся музей «История политических репрессий»
Фото: e-nizhnekamsk.ru

30 октября в школе №12 Нижнекамска открыли музей «История политических репрессий».

В нем представлены экспонаты того времени, личные документы репрессированных, исследовательские работы и рисунки школьников. В планах водить в музей школьников со всего Нижнекамска.

Отмечается, что в Нижнекамском районе осталось лишь 140 человек, переживших гонения. В городе работает отделение общественной организации пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий РТ. В этом году ему исполнилось 20 лет, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что полномочное представительство Татарстана в России завершает работу над Книгой памяти, в которую вошли имена жертв политических репрессий, имеющих отношение к Татарстану. Всего в списке значатся 350 человек.

ОбществоИсторияКультураОбразование Татарстан
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комментарии

  • Анонимно 03 ноя
    Неожиданно, в условиях тотальной сталинизации страны и общества, «можем повторить” и пр., бредового «патриотизма». Молодцы!
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  • Анонимно 04 ноя
    Молодцы! ведь миллионы татар и представители других народов сгинули в лагерях, репрессиях, раскулачивании и голоде 20х годов в Татарстане!
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