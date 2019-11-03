В Нижнекамске открылся музей «История политических репрессий»

30 октября в школе №12 Нижнекамска открыли музей «История политических репрессий».

В нем представлены экспонаты того времени, личные документы репрессированных, исследовательские работы и рисунки школьников. В планах водить в музей школьников со всего Нижнекамска.

Отмечается, что в Нижнекамском районе осталось лишь 140 человек, переживших гонения. В городе работает отделение общественной организации пенсионеров и инвалидов — жертв политических репрессий РТ. В этом году ему исполнилось 20 лет, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее сообщалось, что полномочное представительство Татарстана в России завершает работу над Книгой памяти, в которую вошли имена жертв политических репрессий, имеющих отношение к Татарстану. Всего в списке значатся 350 человек.