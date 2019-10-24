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Полет на аэростате и круиз по Волге разыграют в Казани в День народного единства

14:13, 24.10.2019
Полет на аэростате и круиз по Волге разыграют в Казани в День народного единства
Фото: vk.com/radiomir

На празднике «Танцемания», который пройдет в Казани в День народного единства 4 ноября, разыграют полет на воздушном шаре. Управлять аэростатом будет чемпион мира по воздухоплаванию, вице-президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.

Другим призом станет круиз по реке Волге на четырехпалубном круизном теплоходе, сообщает пресс-служба радио «Мир».

«Танцемания» будет проходить с 17 до 20 часов в КРК «Пирамида». На празднике выступят группы Burito и «Винтаж», а также DJ Groove. Праздник организует телерадиокомпания «Мир», попасть на него можно будет бесплатно по пригласительным билетам.

Общество Татарстан
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