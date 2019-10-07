Детский омбудсмен Татарстана рассказала о семье, в которой женщина зарезала детей

Семья из Набережных Челнов, в которой мать убила своего сына и ранила еще одного, никогда не относилась к категории неблагополучных и не попадала в зону внимания социальных служб.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина отметила, что сейчас ситуация, когда дети оказываются заложниками внутрисемейных конфликтов между супругами, стала частой.

«Конечно, то, каким образом эта ситуация разрешилась, это ужасающая трагедия, которая не укладывается в голове», — цитирует ее ТАСС.

Ребенок, которого мать пыталась убить, прооперирован и находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, ждут стабилизации состояния и обсуждают вопрос о его переводе в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Напомним, что минувшей ночью в Набережных Челнах молодая мать зарезала своих детей. Двухлетнему сыну она нанесла семь ударов ножом, он скончался до приезда скорой помощи. Несколько ударов тем же предметом женщина нанесла семилетнему мальчику. После женщина пыталась покончить с собой. Ребенок прооперирован и находится в реанимации.

Причиной инцидента стала ссора между супругами. В отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух или более малолетних».