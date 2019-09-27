МВД предложило отдельное наказание за клевету на полицейских в Сети

МВД России предложило внести поправки в закон «О полиции», которые предусматривают введение наказания за распространение в интернете порочащих сведений о полицейских.

Законопроект опубликован на портале нормативно-правовых актов. В паспорте документа отмечается, что «в настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции».

Также в паспорте проекта добавляется, что его разработали по личному поручению главы МВД Владимира Колокольцева. При этом там не содержится информации о том, какое именно наказание предлагается ввести за клевету на полицейских.

Отметив, что в Уголовном кодексе России уже существует статья 128.1 «Клевета», которая предусматривает максимальное наказание в виде 480 часов обязательных работ или штрафа в 5 млн рублей.