Sony и Disney договорились: Человек-паук останется в киновселенной Marvel

Marvel Studios спродюсирует третий фильм о супергерое Человеке-пауке с Томом Холландом в главной роли, говорится в заявлении Sony Pictures Entertainment и The Walt Disney Studios (владеет Marvel Studios).

Таким образом, сторонам удалось договориться о том, что супергерой остается в киновселенной Marvel. При этом еще в начале сентября в Sony Pictures, которая владеет правами на персонажа, заявляли, что Человек-паук не вернется в фильмы студии Marvel в ближайшее время. Сообщалось, что студиям не удалось договориться между собой о долях в финансировании фильмов про супергероя и прибыли от них.

По данным источников издания Variety, по принятым сейчас условиям Disney будет получать примерно 25% доходов от проката фильмов с Человеком-пауком.

Выход нового фильма о Человеке-пауке запланирован на 16 июля 2021 года. Согласно новым договоренностям, супергерой также появится в еще одном фильме Marvel.