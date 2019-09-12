В Нижегородской области пользователи сняли гуляющих по полю слонов
Накануне в Кстовском районе Нижегородской области пользователи сняли на видео слонов, гуляющих по полю возле трассы. Ролики выложили в соцсетях.
По данным ГТРК «Нижний Новгород», слоны принадлежат цирку, направлявшемуся из Челябинска в Москву. По дороге у одного из автомобилей лопнуло колесо, и животных выпустили погулять.
Дрессировщики натянули проволоку по периметру участка, чтобы индийские слоны не ушли далеко.
Автомобилисты останавливались, чтобы снять животных на видео и даже покормить их.Общество
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