Из Уфы запустят пять новых круглогодичных авианаправлений

В 2020 году авиакомпания Utair планирует запустить на круглогодичной основе рейсы из Уфы в Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Волгоград.

По словам президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, Уфа — важный транспортный узел для транзитных пассажиров из Сибири: «Открытие прямых рейсов на Юг и в Поволжье увеличит поток пассажиров и туристов через столицу республики».

Напомним, из Уфы могут возобновить прямые рейсы в Израиль. Данная возможность обсуждалась врио главы Башкортостана Радием Хабировым и чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Кореном.