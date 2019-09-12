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Из Уфы запустят пять новых круглогодичных авианаправлений

13:54, 12.09.2019
Из Уфы запустят пять новых круглогодичных авианаправлений
Фото: vk.com/airport_ufa.official

В 2020 году авиакомпания Utair планирует запустить на круглогодичной основе рейсы из Уфы в Краснодар, Сочи, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и Волгоград.

По словам президента «Utair — Пассажирские авиалинии» Павла Пермякова, Уфа — важный транспортный узел для транзитных пассажиров из Сибири: «Открытие прямых рейсов на Юг и в Поволжье увеличит поток пассажиров и туристов через столицу республики».

Напомним, из Уфы могут возобновить прямые рейсы в Израиль. Данная возможность обсуждалась врио главы Башкортостана Радием Хабировым и чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Кореном.

ОбществоИнфраструктура Башкортостан
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