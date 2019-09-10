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Стало известно, кто заменит Болтона на посту помощника президента США по нацбезопасности

21:14, 10.09.2019
Стало известно, кто заменит Болтона на посту помощника президента США по нацбезопасности
Фото: flickr.com

Исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности вместо Джона Болтона станет его заместитель Чарли Капперман.

Он долгое время был соратником и советником Болтона, сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома.

Ранее президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Я категорически не согласен со многими из его предложений как и другие в администрации», — сообщил он.

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