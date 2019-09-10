Стало известно, кто заменит Болтона на посту помощника президента США по нацбезопасности

Исполняющим обязанности помощника президента США по национальной безопасности вместо Джона Болтона станет его заместитель Чарли Капперман.

Он долгое время был соратником и советником Болтона, сообщает CNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома.



Ранее президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Я категорически не согласен со многими из его предложений как и другие в администрации», — сообщил он.