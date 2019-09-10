Трамп уволил своего советника Джона Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации», — написал он в Twitter.

Напомним, что в октябре 2018 года Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным.