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Трамп уволил своего советника Джона Болтона

19:05, 10.09.2019
Трамп уволил своего советника Джона Болтона
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона.

«Вчера вечером я сообщил Джону Болтону, что его услуги больше не нужны в Белом доме. Я категорически не согласен со многими из его предложений, как и другие в администрации», — написал он в Twitter.

Напомним, что в октябре 2018 года Болтон встретился с президентом России Владимиром Путиным.

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