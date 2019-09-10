Вице-губернатор Самарской области Кудряшов возглавил правительство региона

Вице-губернатор Самарской области Виктор Кудряшов официально занял должность председателя правительства региона. Его кандидатуру утвердили депутаты самарской губернской думы.

«Задача номер один — повышение уровня благополучия и качества жизни в области. Задача непростая, но мы четко понимаем направления, по которым будем добиваться ее решения. Это развитие экономики, поддержка промышленности, повышение конкурентоспособности местных производителей, работа в социальной сфере по поддержке нуждающихся», — приводит слова Кудряшова пресс-служба правительства Самарской области.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поблагодарил за долговременную работу предыдущего председателя правительства Александра Нефедова.

Как сообщалось, председатель правительства Самарской области, первый вице-губернатор Александр Нефедов, занимавший эту должность с 2012 года, в мае 2019 года ушел в отставку по собственному желанию.