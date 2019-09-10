Первый этап создания геопарка «Торатау» реализуют до 2021 года

Врио Башкортостана Радий Хабиров провел совещание, посвященное формированию и развитию геопарка «Торатау». Территорию планируется зонировать, благоустроить и создать на ней объекты туристической инфраструктуры в единой архитектурной концепции. В настоящее время уже определены ориентировочные пешеходные, велосипедные, водные и конные маршруты, расположение кемпинговых площадок, разработан брендбук геопарка.

Площадь создаваемого геопарка превышает 4,2 тыс. кв. км. В его состав включены уникальные памятники природы и другие объекты, представляющие геологическую, биологическую и историко-культурную ценность. В их числе — шиханы Тратау и Юрактау, геологический разрез Усолка, санаторий «Красноусольск», природный парк «Зилим».

В планах — создание таких центров притяжения, как пещерный лабиринт «Макарово», археологический парк «Хазиново», центр искусств и ремесел в селе Верхотор, передает пресс-служба главы республики.

— В геопарке сосредоточены 47 природных объектов, 27 из которых являются особо охраняемыми природными территориями. Такой концентрации нет больше нигде в России, — отметил руководитель Центра исследований экономики культуры, городского развития и креативных индустрий экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Сергей Капков, возглавляющий рабочую группу по развитию территории.

По его словам, все знают о таких брендах, как Байкал, Камчатка, Сахалин, Алтай, но там мало кто был, потому что это далеко и дорого. «Торатау» же имеет хорошую транспортную доступность для большинства крупных российских агломераций.

— Мы планируем, что поток российских и международных туристов на эту площадку составит около 500 тысяч человек в год, — подчеркнул Капков.

Первый этап проекта геопарка планируется реализовать до конца 2021 года.

В конце сентября концепция геопарка будет представлена на 15-й конференции европейских геопарков в Севилье (Испания).

Напомним, ранее в Минэкологии Башкирии разъяснили охранный статус гор-шиханов Торатау и Юрактау.