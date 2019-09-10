В Татарстане в день выборов около 60 тысяч человек сделали прививку от гриппа

В Татарстане в день выборов в Госсовет республики прививку от гриппа сделали около 60 тыс. человек.

В этот день на некоторых избирательных участках граждане, которые проголосовали, могли привиться от гриппа.

«Только за один день — 8 сентября 2019 года — против гриппа привилось 59 216 человек!» — передает пресс-служба Роспотребнадзора РТ.

В ведомстве отметили, что период с сентября по ноябрь лучше всего подходит для того, чтобы сделать прививку от гриппа.

Ранее сообщалось, что у семи станций казанского метро все желающие смогут сделать прививку от гриппа. Работа мобильных бригад организована для удобства казанцев. Медики будут работать ежедневно с 9 до 17 часов на протяжении месяца — до 10 октября.

