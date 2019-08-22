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В Казани развернули гигантский триколор

13:00, 22.08.2019
В Казани развернули гигантский триколор
Фото: соцсети

День Государственного флага в Казани сегодня отметили необычным способом. Под стенами казанского Кремля активисты развернули российский триколор. Молодые люди рассказывали казанцам и гостям города историю российского флага и раздавали символические ленточки. Информация об акции появилась в телеграм-канале «Аппаратная», который связывают с властями республики.

Сегодня в России в 25-й раз отмечают День Государственного флага. Сам триколор утвердили в 1991 году, а официальный праздник — только в 1994-м. 25 декабря 2000 года был принят федеральный конституционный закон «О Государственном флаге Российской Федерации» , определивший правовое положение и правила использования российского флага. Подробнее об эволюции государственного символа — читайте в материале «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
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