В Британии снимут документальный сериал о Путине

Британский канал Channel 4 анонсировал съемки документального сериала под названием «Путин: история русского шпиона».

Картина расскажет о влиянии на президентство Путина знаний, полученных им во время службы в разведке. «В нем будет рассмотрено, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева, и как ценности Путина экспортировались по всему миру — из Крыма в Солсбери, в Вашингтон», — говорится в сообщении.



По словам создателей, съемки пройдут в России, США, Великобритании и других европейских странах. В сериале появится сам Путин, близкие ему люди и те, сильнее всего повлиял на его действия.

Ранее президент России ответил на вопрос о его планах после 2024 года. Он считает, что пока преждевременно говорить об этом.

