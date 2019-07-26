Рособрнадзор установил минимальные баллы для прохождения ЕГЭ в 2020 году

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) обнародовала минимальное количество баллов единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году для окончания школы и поступления в вузы.

Согласно приказу ведомства, минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку — 24, по математике профильного уровня — 27, по физике, биологии и химии — 36, по информатике — 40, по географии — 37, по обществознанию — 42.

Кроме того, минимальное количество баллов по литературе — 32, по иностранным языкам — 22, по истории — 32.

Напомним, ранее в Госдуме РФ предложили увеличить количество дополнительных баллов ЕГЭ за золотую медаль. При этом их число предстоит определять вузу.