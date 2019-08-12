Башкирия закупит дорожную технику на 185 млн рублей

Правительство Башкирии готово потратить 184,7 млн рублей на приобретение дорожной техники. На эти деньги планируется закупить 30 грейдеров и экскаваторов.

Прием заявок стартовал еще 24 июля и должен был завершиться 5 августа. Аукцион назначался на 7-ое. Однако теперь в документацию закупки вносятся изменения, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Из техзадания следует, что нескольким муниципалитетам РБ требуется 24 грейдера и 6 экскаваторов.