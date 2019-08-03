Минобороны РФ будет увековечивать память погибших военных

Министерство обороны РФ будет увековечивать память погибших военных. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.



«Внести в положение о министерстве обороны РФ ... изменение, дополнив пункт семь подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», — говорится в документе.



О том, как именно будет увековечиваться память погибших военных, не уточняется.