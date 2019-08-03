Новости общества

13:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минобороны РФ будет увековечивать память погибших военных

12:24, 03.08.2019
Минобороны РФ будет увековечивать память погибших военных
Фото: mil.ru

Министерство обороны РФ будет увековечивать память погибших военных. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Внести в положение о министерстве обороны РФ ... изменение, дополнив пункт семь подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», — говорится в документе.

О том, как именно будет увековечиваться память погибших военных, не уточняется.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров