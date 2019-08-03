Минобороны РФ будет увековечивать память погибших военных
Министерство обороны РФ будет увековечивать память погибших военных. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«Внести в положение о министерстве обороны РФ ... изменение, дополнив пункт семь подпунктом 44/1 следующего содержания: осуществляет работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества», — говорится в документе.
О том, как именно будет увековечиваться память погибших военных, не уточняется.ОбществоВласть
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