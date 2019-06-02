Роспотребнадзор предупредил туристов о вспышке лихорадки денге в Таиланде
Роспотребнадзор выступил с предупреждением туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде.
В ведомстве сообщили, что с начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние 2 недели — 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом.
В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство считает необходимым соблюдать меры предосторожности и рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать специальные отпугивающие насекомых средства, а также обязательно ставить сетки на окна и двери в помещениях.
Лихорадка денге — острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti.
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