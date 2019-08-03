50-летняя легенда хип-хопа Big Daddy Kane впервые выступил в России

С 18 по 22 июля в Петербурге прошел хип-хоп фестиваль под открытым небом V1 Festival. В программе были баттлы по граффити, диджеингу, битмейкингу, паппингу, брейкингу, рок дэнсу, рэп фристайлу, а также фанки драммер баттл, баттл богов и выступления. Хедлайнером четвертого дня стал легендарный нью-йоркский рэпер Big Daddy Kane. Это был его первый визит в Россию, где проживает большая аудитория его фанатов.

Рэпер выступил с 40-минутной программой, в которую вошли его известные треки, ставшие классикой хип-хопа. Артист рассказал, что перед первым прилетом в Россию провел в аэропорту 18 часов, поскольку было отменено два подряд авиарейса в нашу страну из США.

Антонио Харди (более известный под творческим псевдонимом Биг Дэдди Кейн (англ. Big Daddy Kane, род. 10 сентября 1968 г.) — американский рэпер, который начал свою карьеру в 1986 году как член рэп-группы Juice Crew. Его считают одним из самых умелых и оказавших наибольшее влияние MC в хип-хопе. Журнал Rolling Stone поставил его песню «Ain’t No Half-Steppin» на 25-е место в списке 50 величайших хип-хоп песен за все время, назвав Кейна «словесным мастером конца золотой эпохи рэпа и человеком, оказавшим огромное влияние на целое поколение рэперов».

V1 Festival — главное ежегодное событие хип-хоп культуры России. Проводится в Санкт-Петербурге с 2013 года. В разное время хедлайнерами фестиваля становились звезды хип-хоп сцены. В 2017 году на площадке V1 Festival выступил легендарный Mos Def.