Хабиров опубликовал видео с «танцующим тверк» медведем

Врио главы Башкирии Радий Хабиров выложил на своей странице в социальных сетях ролик, где запечатлен «танцующий» медведь.

Животное было снято на видеоловушку в национальном парке «Башкирия». На кадрах видно, как медведь трется о дерево. Пользователем движение напомнило известный танец тверк.

«Башкирия, наши дни. Ничего особенного, медведь танцует тверк. Мы с ними всегда его тут танцуем», — написал Хабиров под видеороликом.

Напомним, ранее Хабиров обратился к республиканским чиновникам с просьбой, чтобы в конце лета они нашли время для отпуска. При этом отдыхать он их призвал в башкирских санаториях.