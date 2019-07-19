Минниханов в Иннополисе пообщался с участниками «Летнего кампуса Президентской академии» — видео

Сегодня в Иннополисе президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с участниками VIII Международного образовательного форума «Летний кампус Президентской академии». Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Приветствуя участников, Рустам Минниханов отметил, что летний кампус является эффективной площадкой, где молодые люди получают полезные навыки, встречаются с экспертами из различных сфер.

В мероприятии также участвовали ректор РАНХиГС Владимир Мау и проректор РАНХиГС, директор Ассоциации инновационных регионов России Иван Федотов.

Затем президент РТ поучаствовал в панельной дискуссии на тему: «Инновации и тренды». На ней поднимались вопросы развития предпринимательства, привлечения инвестиций, проблема миграции талантливой молодежи.

Ранее Рустам Минниханов на форуме «Сэлэт» рассказал о своих увлечениях в детстве.

