ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию с призывом к России о возобновлении расследования убийства политика Бориса Немцова. Документ подготовлен находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

В резолюции утверждается, что в ходе расследования были нарушения. В частности, в документе сказано,что российское следствие не приобщило к делу возможные видеодоказательства, включая данные Федеральной службы охраны.

Кроме того, в резолюции говорится, что якобы не были допрошены возможные свидетели, а также имеются нарушения в судебно-медицинской экспертизе.

В тексте содержится призыв к власти России повторно провести следствие, сказано на сайте ПАСЕ.



Напомним, что в мае комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека также призывал российские власти возобновить расследование убийства Бориса Немцова.



Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. С начала октября 2016 года в Московском окружном военном суде шел процесс над обвиняемыми в совершении этого преступления. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии.

