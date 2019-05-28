ПАСЕ призвала Россию возобновить расследование убийства Немцова

Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал российские власти возобновить расследование убийства политика Бориса Немцова.



В ПАСЕ считают, что «не все соответствующие аспекты дела были рассмотрены и полная правда не была раскрыта», передает ТАСС.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в Москве 27 февраля 2015 года. С начала октября 2016 года в Московском окружном военном суде шел процесс над обвиняемыми в совершении этого преступления. Киллеру Зауру Дадаеву суд назначил 20 лет колонии.

Напомним, в феврале этого года заместитель председателя Следственного комитета Игорь Краснов рассказал об «определенных подвижках» следствия в поисках заказчика и организатора убийства Немцова.