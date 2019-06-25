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Минфин и Минэнерго договорились о компенсации нефтяникам на 2020 год

23:27, 25.06.2019
Минфин и Минэнерго договорились о компенсации нефтяникам на 2020 год
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Минфин РФ согласовал с Минэнерго источники компенсации нефтяникам за поставки топлива на внутренний рынок в рамках демпфирующего механизма на 2020 год. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

«Демпфер предполагает, что нефтяные компании в полном объеме ретранслируют его в цены внутреннего рынка. Я на 100% уверен, что сам по себе демпфер достаточен для регулирования цен внутреннего рынка», — сказал Сазанов.

Он уточнил, что 26 июня соответствующие поправки будут внесены в правительство, передает ТАСС.

В мае стало известно, что Минфин России не представил в срок проект поправок в Налоговый кодекс, необходимых для увеличения компенсаций нефтяникам.

Ранее сообщалось, что правительство РФ может увеличить компенсации нефтяникам на 25%. Деньги на это будут получены благодаря введению акциза на средние дистилляты и мазут. Кроме того, может быть увеличен на 37 млрд рублей НДПИ.

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