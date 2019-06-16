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Страны G20 будут сокращать объемы выбросов пластика в океаны

11:58, 16.06.2019
Страны G20 будут сокращать объемы выбросов пластика в океаны
Фото: pixabay.com

Представители стран G20 договорились о создании международной структуры для согласованного взаимодействия в борьбе с пластиковым мусором, который плавает в мировых океанах, сообщает агентство Kyodo.

Страны G20 станут коллективно предпринимать меры, чтобы снизить количество пластикового мусора, и обмениваться результатами работы. Японская делегация представила план, который может быть удобен даже для участников с не самой развитой экономикой.

Напомним, ранее министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в интервью РБК заявил, что можно было бы попробовать отказаться от пластиковой посуды за пять лет, то есть вводить ограничения по 20% в год, если «это будет безболезненно».

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