Власти Сибая опубликовали сообщение о вредных выбросах лишь через 7 часов

Жители Сибая возмутились тем, что городские власти сообщили о новом загрязнении воздуха лишь спустя 7,5 часа после фиксации.

Накануне, в 23:30 предельно допустимая концентрация диоксида серы в Сибае была превышена в 4,4 раза, сообщает ProUfu.ru. Однако, власти оповестили об этом лишь в 7 часов утра.

Люди возмутились, почему горожане не были своевременно проинформированы о происходящем, ведь в летнюю жару кто-то мог спать с открытой форточкой и активно дышать всю ночь вредными испарениями. К тому же, на сайте Сибайской администрации даже не указали информацию о превышении.

Напомним, что с декабря 2018 года в Сибае обострилась проблема загрязненного воздуха. На медном карьере началось тление руды, что привело в постоянным выбросам различных вредных веществ в атмосферу. Карьер стали заливать водой только в марте. Информирование населения о вредных выбросах стало одной из граней общей ситуации. Появилась инициативная группа горожан «Сибай, дыши!», которая на собственные деньги закупила оборудование и отслеживает загрязнение воздуха параллельно с городскими властями.