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Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес объявила об отставке

12:27, 02.06.2019
Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес объявила об отставке
Фото: ru.wikipedia.org / Olaf Kosinsky

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.

«В последние недели публично оспаривался вопрос, имею ли я необходимую поддержку, поэтому я захотела ясности и получила эту ясность на неделе. Обсуждение в группе и многочисленные отзывы продемонстрировали, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — приводит Bild заявление политика.

Налес также выразила надежду, что члены партии сохранят единство и благоразумие.

Напомним, что Андреа Налес занимала пост председателя Социал-демократической партии Германии с сентября 2017 года.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель может уйти досрочно с поста канцлера ФРГ и передать свои полномочия председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако позднее глава ХДС опровергла эту информацию.

ОбществоВласть
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