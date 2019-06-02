Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес объявила об отставке

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.



«В последние недели публично оспаривался вопрос, имею ли я необходимую поддержку, поэтому я захотела ясности и получила эту ясность на неделе. Обсуждение в группе и многочисленные отзывы продемонстрировали, что поддержки, необходимой для выполнения моих обязанностей, больше нет», — приводит Bild заявление политика.



Налес также выразила надежду, что члены партии сохранят единство и благоразумие.

Напомним, что Андреа Налес занимала пост председателя Социал-демократической партии Германии с сентября 2017 года.



Ранее сообщалось, что Ангела Меркель может уйти досрочно с поста канцлера ФРГ и передать свои полномочия председателю Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Однако позднее глава ХДС опровергла эту информацию.