Эксперт из РАНХиГС назвала топ-5 направлений для выбора профессии

Пять наиболее перспективных сфер, в которых необходимо выбирать профессию назвала директор Центра экономики непрерывного образования института прикладных экономических исследований РАНХиГС, доктор экономических наук Татьяна Клячко.

«Первая область — медицина, люди болеют, и будут болеть всегда, их кому-то надо лечить», — заявила она в интервью «Российской газете».

Второй по перспективности сферой Клячко назвала информационные технологии. Потребность рыка в разработчиках новых языков программирования, программных продуктов и игр очень высока.

«Даже если специалисты не будут востребованы в России, они смогут найти работу за границей», — добавила ученый.

Третьим направлением является дизайн: от промышленного до веб-дизайна. Четвертой сферой стала очистка воды, в которую Клячко включила и опреснение, и фильтрацию сточных вод, и «все, что с этим связано».

Пятым пунктом в рейтинге директора Центра экономики непрерывного образования стала именно экономика.

«Хороших экономистов у нас очень не хватает», — заключила Клячко.

Ранее Росстат представил отчет о том, в каких профессиях наблюдается наибольший дефицит. Именно в сфере здравоохранения в РФ сильнее всего ощутима нехватка кадров: по стране насчитывается около 60 тысяч вакантных мест.



