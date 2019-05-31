Минниханов вручил школьникам-отличникам «Президентские дневники»

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил школьникам-отличникам дневники со своим автографом.



«Ваши отметки говорят не только о высоком уровне знаний, но и характеризуют вас как целеустремленных и неравнодушных людей. Надеюсь, победа в конкурсе станет для вас стимулом к дальнейшему развитию и поможет не только в учебе, но и в вашей будущей карьере», — сказал победителям конкурса «Президентский дневник» Рустам Минниханов.



Акция «Президентский дневник» проводилась в Татарстане впервые. Всего в ней приняли участие больше 4 тыс. школьников. Победителями стали ребята, набравшие больше всего пятерок в четвертой четверти нынешнего учебного года.



Также для победителей провели экскурсии по музею-заповеднику и Губернаторскому дворцу, передает пресс-служба президента РТ.