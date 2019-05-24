Во Владивостоке уволилась директор школы, в которой прошел маскарад

Фото: скриншот видеозаписи

Директор владивостокской школы № 74 уволилась после скандала с костюмированным праздником на последний звонок. В СМИ этот инцидент уже назвали «БДСМ-выпускным».

«У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка. Директор написала заявление об увольнении по собственному желанию», — передает «РИА Новости» слова представителя школы.

Ранее в соцсетях появились записи с праздника, на который школьники явились в разных костюмах. Несколько выпускников напоминали стриптизеров, что сразу же всколыхнуло общественное мнение. Отдельно горожане возмущались девушкой, одетой в полицейскую форму.

В конце опубликованной записи кто-то из подростков распыляет огнетушитель в актовом зале школы.

Напомним, что в Марий Эл на последнем звонке один из выпускников ударил депутата республиканского заксобрания.