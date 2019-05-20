Организаторы «Евровидения» не нашли нарушений у песни победителя

Фото: скриншот

В Европейском вещательном союзе (EBU) были осведомлены, что запись исполнения песни, которая выиграла на «Евровидении-2019», опубликована еще в 2017 году. При этом в EBU не считают это официальным релизом.



«В EBU хотели бы прояснить, что это был неофициальный релиз, и до недавнего момента его посмотрели только несколько сотен человек, прежде чем об этом стало известно перед конкурсом», — цитирует RT сообщение пресс-службы EBU.



Ранее сообщалось, что итоги «Евровидения-2019» могут пересмотреть из-за того, что Лоуренс выступал с песней, которая появилась в 2017 году.



Напомним, что музыкальный конкурс «Евровидение-2019» выиграл Дункан Лоуренс из Нидерландов с композицией Arcade. Вторым стал итальянец Mahmood с песней Soldi, третьим — россиянин Сергей Лазарев с композицией Scream.

