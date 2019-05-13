Исследование: 32% россиян столкнулись со взломом аккаунта в соцсетях

Жители России стали чаще сталкиваться с различными угрозами информационной безопасности в Сети. Данные за 2019 год приводит Аналитический центр НАФИ.

Согласно исследованию, 54% респондентов столкнулись со спамом, навязчивая реклама беспокоит 44% опрошенных. Со взломом аккаунта в социальной сети, в том числе почтового ящика и электронного кошелька, столкнулись 32% пользователей.

24% респондентов пожаловались на то, что за последнее время они все чаще сталкиваются с блокировкой компьютера вирусами, передает RT.

Кроме того, 59% россиян считают, что их личные данные в Сети не защищены.

Напомним, ранее психологи выяснили, что интернет минимально влияет на жизнь подростков.