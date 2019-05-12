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Помпео во время визита в Россию собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

10:59, 12.05.2019
Помпео во время визита в Россию собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию
Фото: commons.wikimedia.org / US House of Representatives

Госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в Россию намерен обсудить ситуацию в Венесуэле, а также попытаться найти возможности для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой по Афганистану и Сирии.

Помпео также отметил, что когда был директором ЦРУ, тесно взаимодействовал с Россией в сфере борьбы с терроризмом.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон намерен «давать отпор России».

«Но вместе с тем мы можем поддерживать с ними диалог, пытаться найти области для совместной работы», — заявил он в интервью CNBC.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 12—14 мая. Помпео проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, также у него состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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