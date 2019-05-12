Помпео во время визита в Россию собирается обсудить Афганистан, Венесуэлу и Сирию

Фото: commons.wikimedia.org / US House of Representatives

Госсекретарь США Майкл Помпео во время визита в Россию намерен обсудить ситуацию в Венесуэле, а также попытаться найти возможности для взаимодействия между Вашингтоном и Москвой по Афганистану и Сирии.

Помпео также отметил, что когда был директором ЦРУ, тесно взаимодействовал с Россией в сфере борьбы с терроризмом.



Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон намерен «давать отпор России».

«Но вместе с тем мы можем поддерживать с ними диалог, пытаться найти области для совместной работы», — заявил он в интервью CNBC.



Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео посетит Россию 12—14 мая. Помпео проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным, также у него состоятся переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

