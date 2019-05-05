Писатель Сергей Шаргунов стал главредом журнала «Юность»

Российский писатель, заместитель председателя комитета Госдумы РФ Сергей Шаргунов стал главным редактором литературного журнала «Юность». Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Я стал главным редактором этого журнала — с легендарным именем и не менее легендарной эмблемой. Спасибо редакции, предложившей такое дело и утвердившей меня единогласно», — отметил Шаргунов.

Журнал «Юность» был создан по предложению писателя Валентина Катаева в 1955 году.

Напомним, ранее сообщалось, что главным редактором «Банки.ру» назначен Владислав Коваленко.