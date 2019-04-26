Трамп откажется от договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении выйти из Международного договора о торговле оружием. Он подчеркнул, что Белый дом не станет ратифицировать документ.

Выступая перед Национальной стрелковой ассоциацией глава государства заявил, что Штаты выступают против соглашения и отзывают свою подпись под ним, передает Associated Press.

Президент США подчеркнул, что выступает против этого договора, так как считает, что он идет вразрез со Второй поправкой к конституции США, гарантирующей право граждан на ношение и хранение оружия.

«Я не допущу, чтобы иностранные бюрократы ограничивали действия Второй поправки», — добавил Трамп.

Он отметил, что соглашение не охватывает такие страны, как Россия и Китай, которые входят в число крупнейших экспортеров оружия.

Трамп напомнил, что это соглашение в 2013 году подписал его предшественник на президентском посту Барак Обама. Далее оно было передано на ратификацию в Сенат. Эта процедура не завершена и по сей день. Как пообещал сегодня Трамп, этого не произойдет при его администрации.