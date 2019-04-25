Новости общества

11:20 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Нарышкин рассказал о признаках подготовки военной операции США в Венесуэле

10:23, 25.04.2019
Нарышкин рассказал о признаках подготовки военной операции США в Венесуэле
Фото: kremlin.ru

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы.

Нарышкин назвал ситуацию в Венесуэле напряженной. По его словам,
западные страны продолжают цинично «кромсать» страну — так же, как Ливию и Сирию, — тем самым провоцируя гуманитарную катастрофу и «раздувая гражданский конфликт», передает «РИА Новости».

Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров