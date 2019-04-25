Нарышкин рассказал о признаках подготовки военной операции США в Венесуэле

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Россия видит признаки подготовки американской военной операции против Венесуэлы.

Нарышкин назвал ситуацию в Венесуэле напряженной. По его словам,

западные страны продолжают цинично «кромсать» страну — так же, как Ливию и Сирию, — тем самым провоцируя гуманитарную катастрофу и «раздувая гражданский конфликт», передает «РИА Новости».



Ранее лидер оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что в Венесуэле 1 мая начнется заключительная стадия операции по свержению президента республики Николаса Мадуро.

