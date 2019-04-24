Минниханов: товарооборот Татарстана со странами ОИС составляет $1,5 млрд

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с послами государств — членов Организации исламского сотрудничества в России.

На встрече присутствовали послы Алжира, Бенина, Буркина-Фасо, Габона, Гвинеи-Бисау, Египта, Индонезии, Йемена, Туниса, Судана, Уганды. Делегации этих стран прибыли в столицу Татарстана для участия в XI Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2019», передает пресс-служба главы РТ.

На встрече Минниханов отметил, что товарооборот Татарстана со странами ОИС составляет $1,5 млрд и демонстрирует динамичный рост.

Послы в ходе беседы озвучили наиболее перспективные варианты сотрудничества с машиностроительными предприятиями республики, татарстанскими вузами, взаимодействия по линии сельского хозяйства, сферы культуры и по ряду других направлений.

Ранее сегодня Минниханов обсудил сотрудничество с президентом Союза торговых палат и бирж Турции.