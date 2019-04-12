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Разработку уфимских ученых 1970-х годов только сейчас внедрят в производство

00:54, 12.04.2019
Разработку уфимских ученых 1970-х годов только сейчас внедрят в производство
Фото: pixabay.com

Разработка ученых Уфимского государственного нефтяного технического университета 1970-х годов только сейчас будет внедрена в производство, сообщает «Российская газета».

Речь идет о технологии получения анизотропного или игольчатого кокса. Этот продукт необходим для атомной, химической и космической промышленности, но в первую очередь для металлургии. Технической базой для внедрения разработки в производство выступит Омский НПЗ.

Напомним, ранее нефтяная компания «Башнефть» стала победителем пяти аукционов на право пользования участками недр в Башкирии с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья. Предприятие получит лицензию сроком на 25 лет на Байкинский, Верхне-Яркеевский, Туртыкский, Западно-Бураевский и Шахтауский участки.


ОбществоПромышленность Башкортостан
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