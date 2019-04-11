Путин обсудит с членами правительства меры по формированию системы обращения с ТКО

Сегодня президент РФ Владимир Путин обсудит с членами правительства РФ меры по формированию системы обращения с ТКО, сообщает ТАСС.

С докладами по этой теме выступят министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, на повестке ряд других актуальных тем.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас уровень переработки твердых бытовых отходов незначительный и не соответствует международным стандартам. По словам Медведева, в России уровень переработки твердых бытовых отходов составляет 10%, а по международным стандартам от 50 до 70% от общего количества твердых коммунальных отходов.







