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Путин обсудит с членами правительства меры по формированию системы обращения с ТКО

00:52, 11.04.2019
Путин обсудит с членами правительства меры по формированию системы обращения с ТКО
Фото: kremlin.ru

Сегодня президент РФ Владимир Путин обсудит с членами правительства РФ меры по формированию системы обращения с ТКО, сообщает ТАСС.

С докладами по этой теме выступят министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Кроме того, на повестке ряд других актуальных тем.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас уровень переработки твердых бытовых отходов незначительный и не соответствует международным стандартам. По словам Медведева, в России уровень переработки твердых бытовых отходов составляет 10%, а по международным стандартам от 50 до 70% от общего количества твердых коммунальных отходов.



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