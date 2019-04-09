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Российские авиакомпании увеличили объем перевозок пассажиров на 13%

23:21, 09.04.2019
Российские авиакомпании увеличили объем перевозок пассажиров на 13%
Фото: pixabay.com

В марте 2019 года российские перевозчики обслужили 8,86 млн пассажиров, сообщается на официальном портале федерального агентства воздушного транспорта.

Этот показатель больше на 13% данных за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее гендиректор Boeing Деннис Мюленбург принял участие в тестовом полете Boeing 737 MAX 7, чтобы доказать безопасность самолета после обновления ПО. «Обновление программного обеспечения работало так, как задумано, и пилоты благополучно приземлились на Boeing Field недалеко от Сиэтла», — цитирует сообщение компании Reuters. Отмечается, что пилоты выполнили все необходимые маневры, чтобы проверить работу программного обеспечения.



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