Российские авиакомпании увеличили объем перевозок пассажиров на 13%

В марте 2019 года российские перевозчики обслужили 8,86 млн пассажиров, сообщается на официальном портале федерального агентства воздушного транспорта.

Этот показатель больше на 13% данных за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее гендиректор Boeing Деннис Мюленбург принял участие в тестовом полете Boeing 737 MAX 7, чтобы доказать безопасность самолета после обновления ПО. «Обновление программного обеспечения работало так, как задумано, и пилоты благополучно приземлились на Boeing Field недалеко от Сиэтла», — цитирует сообщение компании Reuters. Отмечается, что пилоты выполнили все необходимые маневры, чтобы проверить работу программного обеспечения.







