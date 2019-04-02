Путин уволил прокурора Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности прокурора Карачаево-Черкесской Республики Александра Терещенко.

На сайте Генпрокуратуры РФ сказано, что Путин также уволил Дальневосточного транспортного прокурора Александра Хатунцева и Северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова.

Александр Терещенко занял должность прокурора Карачаево-Черкесской Республики в феврале 2014 года. До этого он работал на разных должностях в Воронежской транспортной прокуратуре, а также был заместителем прокурора Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Ранее первый замглавы управления СК по Карачаево-Черкесии Казбек Булатов уволился на фоне проверки по делу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова. По поручению главы СКР России Александра Бастрыкина в отношении Булатова и заместителя руководителя СК по Карачаево-Черкесии Арсена Езаова начата служебная проверка.